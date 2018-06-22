В Апшеронском районе перезахоронят останки 22 советских солдат

В канун Дня памяти и скорби в Хадыженске обнаружили останки советских солдат.

Павших воинов нашли строители, проводившие земляные работы на улице Первомайской. На место выехали сотрудники следственного комитета района, казаки Апшеронского РКО Майкопского казачьего отдела и сотрудники поисковой организации «Арсенал». Совместно с военнослужащими 227-й Таллинской Краснознаменной артиллерийской бригады, дислоцируемой в Майкопе, они приступили к эксгумационным работам.

По словам председателя Совета депутатов района, подъесаула Александра Шилина, в ходе обследования было предварительно установлено, что это останки советских бойцов, погибших при защите Отечества. Их содержали в лагере военнопленных во время войны или солдаты находились вблизи этого места.

Всего в процессе поисковых работ обнаружили останки 22 советских военнослужащих, которые перезахоронят со всеми почестями на городском мемориале Хадыженска, сообщается на сайте Кубанского казачьего войска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 22 июня вспоминают первый день Великой Отечественной войны. В Краснодаре в ночь на 22 июня в акции «Свеча памяти» приняли участие более 14 тыс. человек. В Краснодаре возложили венки к «Вечному огню».

Фоторепортаж с акции «Свеча памяти» смотрите здесь.

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