В Армавире на часовню у городской больницы установят купол

К 13 августа планируют полностью подготовить купол и заварить соединительные швы.

Часовня в честь «Собора Святых Целителей и Бессребреников» находится на территории городской многопрофильной больницы. Ее строительство начали в 2015 году по инициативе главного врача медучреждения Сергея Смирнова.

По благословению епископа Армавирского и Лабинского Игнатия 13 августа купол и крест освятят и установят на часовне. После того, как золотой купол увенчает здание часовни, останется провести отделочные работы, сообщает сайт gorodarmavir.ru.

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