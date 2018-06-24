В Атамани прошел фестиваль воздушных змеев

Более 300 воздушных змеев 23 июня поднялись в небо над казачьей станицей.

В фестивале приняли участие представители более половины районов Краснодарского края. После торжественного открытия каждый желающий мог смастерить и запустить в небо летательную конструкцию.

Также зрители приняли участие в состязании воздушных змеев. В номинации «Властелин неба» — самый большой змей — победу одержала делегация из Кавказского района. Финалисткой в номинации «Нарядное небо» — самый красочный змей — стала гостья Атамани Карина Дмитриева. В номинации «Мал, да удал» — змей самого юного участника — победу одержали Яна и Антон Мартынцовы из Керчи. В номинации «Любимец публики» призером стал Максим Чернышов.

В Атамани состоялся праздничный концерт. Для гостей фестиваля выступил народный казачий ансамбль семьи Старовойтовых, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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