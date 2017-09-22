В Белоглинском районе сдали дом для врачей и учителей

Ключи новоселам 22 сентября вручили глава района Александр Коклин и руководитель ГК «Аметист-Инвест» Петр Даньшин.

Квартиры получили 12 врачей и одна учительская семья. Коклин отметил, что в Белой Глине ожидают приезда новых специалистов. Теперь для них есть и рабочие места, и благоустроенное жилье, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае во время визита в Белоглинский район губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил строящееся здание. Тогда глава края отметил, что благодаря партнерским отношениям власти и бизнеса появляются такие важные социальные объекты. На строительство дома порядка 90 млн рублей выделил Петр Даньшин.

Решение о строительстве многоквартирного дома приняли в ходе встречи Кондратьева и актива муниципалитета в прошлом году.

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