В Белореченске выберут лучшего Деда Мороза для районной елки

Смотр-конкурс пройдет 17 ноября. В нем примут участие более 30 творческих команд местных учреждений культуры, библиотек и молодежных инициативных групп.

Претендентам на звание «Деда Мороза района» предстоит выполнить два задания: показать на сцене сказочную миниатюру и провести с детьми интерактивную игру. Выступления участников будет оценивать жюри. Победитель будет открывать центральную елку района, поздравлять детей на новогоднем празднике и примет участие в краевом параде Дедов Морозов.

Во время конкурса гостей и жителей Белореченска ожидает праздничная программа. Их встретят Снегурочка, Снеговик и другие сказочные герои, откроется экспозиция декоративно-прикладного искусства «Зимние фантазии» и выставка новогодних креативных конструкций.

Дети смогут принять участие в интерактивных играх и конкурсах, а также написать поздравления ко Дню рождения Деда Мороза, который официально празднуют в России 18 ноября.

Смотр-конкурс Дедов Морозов проводят в Белореченском районе около десяти лет подряд, сообщает пресс-служба краевого министерства курортов.

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