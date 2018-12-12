В центре Анапы установили новогоднюю арку

Также на Театральной площади установили елку и ярмарочные домики, развесили гирлянды.

Но светящаяся арка стала самым ярким новогодним арт-объектом. Новую фотозону уже оценили жители и гости курорта.

— Очень нравится, роскошно, новогоднее настроение сразу. Просто замечательная идея.

— Очень хорошо, красиво кругом. Столько огней! У нас не хуже, чем в Москве.

— В этом году у нас удивительно красиво, и хочу отметить, что елочка у нас настоящая, а не пластмассовая. В парке очень красивая арка. Естественно, все очень нравится.

Украшение центральной части города закончили 8 и 9 декабря. Посмотреть на праздничные украшения можно и на улице Грибенской. Там на деревьях появились гирлянды.

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Новый год — 2019

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