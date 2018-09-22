В Чистяковской роще Краснодара установили скамейку «Первого радио Кубани»

Это приурочили к Дню города.

Скамейку открыли на центральной аллее парка около фонтана.

В Чистяковской роще 22 сентября работает выездная студия «Первого радио Кубани».

Возможность поздравить Краснодар с днем рождения в прямом эфире главной радиостанции края — это только часть масштабной праздничной программы. На площади у фонтана развернется маленькая школа для начинающих ведущих: профессионалы проведут мастер-классы, а фитнес-инструкторы организуют зарядку.

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