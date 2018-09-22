В День города стартовали фестиваль цветов и ярмарка «Гостеприимный Краснодар»

22 сентября в 16:30

В течение двух дней празднования в Екатерининском сквере и на Пушкинской площади пройдет насыщенная культурно-развлекательная программа.

Там пройдут праздничная универсальная ярмарка «Гостеприимный Краснодар», 13-й фестиваль цветов и выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов.

На фестивале цветов красочные экспозиции представляют 23 участника — питомники, предприятия по озеленению и ландшафтному дизайну из Краснодара, Анапы и других муниципальных образований края.

Глава краснодара Евгений Первышов вместе оценил представленные цветочные экспозиции. По традиции одна из масштабных — выложенная из цветов композиция «Краснодару-225». Впервые в этом году цветами оформили фонтан перед Законодательным Собранием Краснодарского края.

Один из индивидуальных предпринимателей разместил на площади зеленую аллею из 50 деревьев в контейнерах и кустарников. Украшением фестиваля также стали «живые статуи» в виде белых роз и цветочные композиции на футбольную тематику.

На ярмарке «Гостеприимный Краснодар» работают несколько тематических зон.

На площадке немецкого завода CLAAS все желающие могут посмотреть один из лучших тракторов предприятия — AXION. Здесь также организована фотозона для гостей праздника. Причем фотографии специальный аппарат печатает сразу.

Традиционно в первый день празднования Дня города на площади работает точка по выпечке немецких кренделей — брецелей пекарями из города-побратима Карлсруэ (ФРГ).

В рамках ярмарки также организовали продажу меда, восточных сладостей, орехов, сухофруктов, сыров, изделий народных промыслов. На отдельной площадке свою продукцию представляет торговый дом «Каравай Кубани».

На площади также предусмотрена большая детская зона. Рядом на одной из аллей Екатерининского сквера развернулась традиционная выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов. Она объединила 118 народных умельцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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