В эфире «Кубань 24» пес Буч пытался предсказать исход матчей ЧМ-2018

Ставки на первую игру чемпионата мира по футболу делают не только люди, но и животные. Английский бульдог в прямом эфире попытался предсказать исход матча Россия — Саудовская Аравия.

На специальной платформе для него подготовили миски с кормом, напротив каждой установили флаги команд.

Пес долго сомневался, какую выбрать, но со второй попытки все же решил остановиться на России. Возможно, Бучу просто не хватает опыта. В роли оракула он выступил впервые.

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