В Ейске пройдет фестиваль вареников

«Ейский вареник» состоится 22 июля на Приморском бульваре Таганрогской набережной.

Гостей мероприятия ожидают концертно-развлекательные программы, спортивные соревнования, конкурсы. Желающие смогут посетить «Обжорный ряд», а также продегустировать вареники с различными начинками.

На празднике выступят творческие коллективы Ейского центра народной культуры: народный хор русской и казачьей песни, народный музыкальный театр, народный театр драмы и комедии, джазовый оркестр «Ейский Биг-Бенд», а также образцовый хореографический коллектив «Ассоль», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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