В Ейске в День защитника Отечества возложили цветы к памятнику авиаторам

На Площади авиаторов в одном строю прошли ветераны и действующие военнослужащие.

Преемственность поколений именно в этом году особенно символична: 23 февраля 2018 года отмечают 100 лет со дня создания рабоче-крестьянской Красной армии. Именно в честь этого события и учредили День защитника Отечества. Название праздник менял не раз, но всегда отмечался особенно торжественно.

После марша военнослужащие и ветераны возложили цветы к памятнику авиаторам.

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