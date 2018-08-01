В Ейском районе до конца года газифицируют пять поселков

В районной администрации подготовят и проекты газификации еще двух сел.

Глава района Юрий Келембет поставил задачу пустить газ в дома ейчан к началу отопительного сезона. Газифицируют дома в поселках Симоновка, Пролетарском, Советском, Широчанка по улице Октябрьской и в станице Камышеватской по улице Карла Маркса.

Почти во всех поселках уже зарегистрировано право собственности на объекты газоснабжения и заключены договоры на их обслуживание. Сейчас подали заявки на проверку газопроводов инспектором Ростехнадзора.

На совещании обсудили подготовку проектов газификации сел Кухаривки и Воронцовки, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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