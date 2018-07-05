В этностанице «Атамань» пройдет краевой фестиваль «Навары, мылая»

Мероприятие состоится 14 июля в 11:00.

Самое известное и любимое блюдо у казаков, которое было на столе почти каждый день, — вареники. Им посвящен предстоящий фестиваль.

В мероприятии примут участие фольклорные коллективы и ансамбли народного пения. Пройдет выставка народных художественных ремесел, а также тематические презентации традиционных рецептов вареников, праздничные гуляния с песнями и плясками, сообщается на сайте выставочного комплекса «Атамань».

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