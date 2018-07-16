В ФК «Урожай» перешел Владимир Быстров

Краснодарский клуб подписал контракт с 34-летним полузащитником сроком на один год.

Полузащитник перешел в состав команды, которая в сезоне-2018/19 выступит в зоне «юг» второго российского дивизиона, на правах свободного агента.

Быстров выступал за «Зенит», московский «Спартак», махачкалинский «Анжи» и ФК «Краснодар». Сезон-2017/18 хавбек провел в составе «Тосно» из Ленинградской области, приняв участие в четырех матчах команды.

За сборную России полузащитник сыграл 47 матчей и забил 4 гола. На счету футболиста 301 матч в РФПЛ, 43 гола и 45 результативных передач.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Урожай» является преемником «Кубани» и в предстоящем сезоне примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Тренировать команду будет Владимир Газзаев.

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