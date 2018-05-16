В Геленджике стартовал фестиваль водного экстрима

В городе собрались спортсмены со всего мира: 70 акробатов на специальных устройствах в течение четырех дней будут подниматься на высоту 12 м над уровнем моря.

Спортсмены обещают показать сложные трюки, а организаторы шоу предложат гостям фестиваля испытать флайборды — самостоятельно провести тест-драйв или совершить тандемный полет.

Фестиваль проходит на пляже в районе Гидробазы, он продлится до 20 мая. Самые зрелищные выступления пройдут 19 мая.

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