В Геленджике водохранилище увеличит сброс для улучшения водоснабжения

12 июля в 19:22

Из-за засухи на курорте подача воды осуществляется по графику.

Мэр Виктор Хрестин 12 июля встретился с представителем собственника Церковного водохранилища. Они договорились о сбросе необходимого для снабжения города количества воды.

«Один из способов существенно улучшить водоснабжение Геленджика, сел Дивноморское и Кабардинка — это регулируемый сброс воды из Церковного водохранилища в русло рек для подпитки скважин», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Геленджика в Facebook.

По словам специалистов, такая мера даст городу дополнительно порядка 5-6 тыс. куб. в сутки, а также 2 тыс. куб. селу Дивноморское. Задвижку водохранилища уже открыли, вода пошла в русло реки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Геленджика Виктор Хрестин 10 июля сообщил о том, что имеющихся ресурсов для полноценного обеспечения водой города не хватает.

Он рассказал, что Троицкий групповой водовод подает максимальный объем воды, который позволяют сети. При этом Дивноморский водозабор работает не на полную мощность — из-за продолжительной засухи «встали» десять из 35 скважин, воды в них нет.

Жителей Геленджика призвали не поливать растения питьевой водой.

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