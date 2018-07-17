В геленджикском «Сафари-парке» родились детеныши европейской лани

В июне с разницей в пять дней три самки европейской лани стали мамами.

«Малыши пока пугливы и осторожны, поэтому их не сразу можно заметить в вольере, нужно быть очень терпеливым и внимательным, чтобы приметить крох среди растительности», — рассказали в пресс-службе парка.

В возрасте одного месяца детеныши лани начинают есть траву. Кормление молоком матери продолжается в течении четырех-шести месяцев. Подрастающие телята держатся с матерью до последующих родов.

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