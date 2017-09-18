В Госдуме предложили наказывать авиакомпании за овербукинг

Подготовлен законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть пассажиру десятикратную стоимость билета, если он не сможет улететь из-за овербукинга.

Если пассажиру, оплатившему перелет, вдруг не хватит места в самолете, перевозчик обязан будет вернуть ему стоимость билета в десятикратном размере. Соответствующий законопроект на этой неделе собирается внести в Госдуму первый зампредседателя комитета нижней палаты по энергетике, депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских.

По словам автора проекта, многие российские авиакомпании продают больше билетов, чем мест на борту.

«Авиакомпании подсчитали что примерно 7-10% пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь… вот перевозчики и пускаются на ухищрение: продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег», — сообщил Игорь Ананских.

Минтранс в 2015 году подготовил законопроект, разрешающий авиакомпаниям овербукинг — продажу большего числа билетов, чем мест в самолете. Планировалось, что закон вступит в силу к лету 2016 года. В июне 2017 года глава Минтранса Максим Соколов заявил, что вопрос о законодательном разрешении овербукинга в России пока не стоит в повестке дня, сообщает РИА «Новости».

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