В Интернете появилось видео высадки инопланетян на Кубани

Житель края снял на телефон визит гуманоидов. На кадрах видно, как неземное существо идет по полю, поднимается на борт летающей тарелки, которая тут же взмывает вверх.

Автор попросил не называть свое имя. Непонятно, и где конкретно было снято видео. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: те, кто верит, что это кадры настоящее и те, кто считают их подделкой. Чтобы прояснить ситуацию, корреспонденты «Кубань 24» обратились к ученому-астрофизику, который занимается исследованием неопознанных объектов.

«Он уходит не в корабль, а где-то за кораблем как. Вот момент теней. Видно, что это наложено одно на другое», — сказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Александр Иванов еще не встречал доказательств неземной жизни. Чаще всего, по словам ученого, за инопланетные объекты россияне принимают падающие метеориты, ступени летательных аппаратов, космического мусора.

Что касается видео с летающей тарелкой, удалось выяснить, что за последние четыре дня именно этот ролик публиковали пользователи Интернета в нескольких регионах страны.

Вернуться на ленту

Источник