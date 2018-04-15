В картографическом сервисе «Яндекс.Карты» появился Крымский мост

Объект пока недоступен в режиме панорамы.
Крымский мост можно увидеть на карте.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас проходит один из финальных этапов работ по обустройству дороги. Строители наносят разметку с таманского берега автодорожной части сооружения. Автомобильное движение планируется начать уже в мае.
Открытие движения для грузовиков планируется в конце 2018 года, в 2019-м — поездов.
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Строительство Керченского моста
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