В картографическом сервисе «Яндекс.Карты» появился Крымский мост

Объект пока недоступен в режиме панорамы.

Крымский мост можно увидеть на карте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас проходит один из финальных этапов работ по обустройству дороги. Строители наносят разметку с таманского берега автодорожной части сооружения. Автомобильное движение планируется начать уже в мае.

Открытие движения для грузовиков планируется в конце 2018 года, в 2019-м — поездов.

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Строительство Керченского моста

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