В Краснодар 12 декабря приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Дед Мороз будет находиться в краевой столице 12 и 13 декабря.

Он посетит многодетные и малообеспеченные семьи, а также несколько социальных учреждений. Все желающие 13 декабря смогут встретиться с ним в парке «Городской сад». Праздник начнется в 12:00.

Акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» проходит по многим крупным городам России. Краснодар станет 15-й остановкой на карте маршрута. Проект поддерживают волонтеры, он является частью плана мероприятий Года добровольца.

За два года Дед Мороз из Великого Устюга проехал 35 тыс. км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 т подарков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фоторепортаж о визите Деда Мороза из Великого Устюга в Краснодар в 2017 году смотрите здесь.

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