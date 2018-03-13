В Краснодаре 15 марта нуждающимся окажут бесплатную юридическую помощь

В Муниципальном юридическом бюро пройдет День открытых дверей. Юристы проведут бесплатное консультирование горожан.

В этот день специалисты бюро проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей при продаже товаров, при выполнении работ и оказании услуг. Консультирование по вопросам административного и уголовного законодательства проводиться не будет.

День открытых дверей пройдет в Муниципальном юридическом бюро по адресу: улица Красная, 143/1, с 9:00 до 18:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 255-27-37, 8(952)-820-42-42, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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