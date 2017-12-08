В Краснодаре имена Героев России увековечат на памятной арке

В преддверии Дня Героев Отечества в Краснодаре прошла встреча тех, кто носит это высокое звание. На Кубани живут 17 обладателей «Золотой звезды».

С Героями России 8 декабря встретился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Многие из пришедших свои награды получили за проявленное мужество во время защиты Родины. В неформальной беседе говорили и о патриотическом воспитании молодежи. Курсанты военных училищ и студенты кубанских вузов с удовольствием слушали о том, как становятся героями России.

«Я сейчас молодежи говорю: вы смотрите на нас, мы точно такие же люди, как и вы, ничего сверхъестественного в нас нет. Мы как жили, так и живем, только в один прекрасный момент нам пришлось проявить то, чему нас учили», — сказал Герой России Иван Конюхов.

«Отличительная черта героя — скромность. Потому что на самом деле, я выполнил свою работу. Удивительная черта русского человека, российского человека, который, совершив подвиг, говорит, что выполнил свою работу», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам Кондратьева, сейчас многие пытаются переписать историю России, нанести идеологический удар по стране. Чтобы не допустить этого и необходимо такое живое общение между молодежью и реальными героями Отечества. Ведь они обычные люди, которые ходят по тем же улицам, что и все остальные.

«Я с уверенностью могу сказать, что горжусь тем, что живу и расту в такой стране, с такими людьми. Я надеюсь, что молодежь, смотря на вас, будет и дальше совершать подвиги и жить на вашем примере», — считает курсант Краснодарского университета МВД РФ Анастасия Котлярова.

«В мирные дни, в трудовые будни тоже есть место подвигу. Молодежь должна понимать, что главное — ставить перед собой задачу, цель. А подвиг всегда найдет. Но принцип самоотверженной работы на благо родины, на благо своего Отечества незамеченным не останется. Тут мы должны исходить не из патриотизма формального, с чего я начал, а с реального, доступного, очевидного, тогда будет другое восприятие героизма, понятие того, что они должны сделать для своего края, своей страны», — добавил Кондратьев.

Фамилии Героев России, которые живут на Кубани, 9 декабря выбьют на памятной арке в сквере имени Георгия Жукова в Краснодаре.

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