В Краснодаре из-за строительства аллеи временно изменят движение транспорта

К строительству аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне приступят 20 августа.

В связи с этим изменится организация движения транспорта по бульвару Платановому на участке от проспекта Чекистов до Рождественской набережной.

«На период строительных работ будет организовано временное двухстороннее движение транспортных средств по этому участку. Также вводятся ограничения для остановки и стоянки по обеим сторонам проезжей части дороги», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Изменения будут действовать до 15 декабря, когда планируют закончить все работы по строительству первой очереди аллеи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», длина участка аллеи, который создадут в 2018 году, составит 461 м, площадь — 4,5 га. Чтобы благоустроить зеленую зону, здесь снесут 50 гаражей.

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