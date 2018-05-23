В Краснодаре из-за «Зеленого марафона» ограничат движение транспорта

В первой половине дня 27 мая будет затруднен проезд по центральным улицам города.

С 8:00 27 мая до того, как мероприятие покинут участники и зрители, будут закрыт для проезда отрезок улицы Красной на участке от Калинина до Длинной.

Также 27 мая с 8:00 проехать будет нельзя на участках улиц от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской: по улице имени Буденного, Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской, Советской, Пушкина.

Кроме того, с 6:00 до 15:00 27 мая от транспортных средств освободят: улицу Красную на участке от Калинина до Постовой и на участке от Красноармейской до Рашпилевской, улицу имени Буденного, Длинную, Пашковскую, Горького, Чапаева, Карасунскую, Гоголя, Гимназическую, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольскую, Советскую, Пушкина.

На планируемых к временному ограничению движения улицах заранее установят временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 27 мая пройдет «Зеленый марафон». Участники пробегут 4,2 км от Пушкинской площади по улице Красной.

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