В Краснодаре лучшим участковым края вручили автомобили

Итоги краевого конкурса «Призвание» подвели 6 декабря.

Титул «Лучшего» получили шесть человек из Новороссийска, Геленджика, Горячего Ключа, а также Новокубанского, Павловского и Кавказского районов. Подарки победителям — новые автомобили — вручили заместитель губернатора региона Алексей Копайгородский и председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

«Работа непростая у участкового, и участок немаленький, и достаточно большое количество людей, с кем приходится общаться. И вы, дорогие друзья, на передовой находитесь в общении с людьми. И вот для упрощения вашей работы, я думаю, вам очень пригодятся четыре этих прекрасных колеса», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

«Мобильность — это первое, что нужно в нашей работе, то есть чем мобильнее ты сработаешь, чем быстрее ты выедешь на происшествие. От этого зависит и судьба человека, и раскрытие какого-то преступления», — отметил участковый Кавказского района Александр Мишин.

Краевой конкурс «Призвание» учрежден Законодательным собранием Краснодарского края в 2013 году. Награды лучшим участковым уполномоченным полиции вручают уже в пятый раз. Жюри учитывает не только служебные успехи соискателей, но и уровень их взаимодействия с муниципальным властями, местными казачьими отделениями, ТОСами и активами граждан своего участка.

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