В Краснодаре на аллее в честь 80-летия образования края высадят пятиметровые сосны

В столице Кубани 19 июля состоялась презентация проекта зеленой зоны.

Аллея соединит Рождественский парк с парком на Затоне. В зеленой зоне планируют высадить 427 деревьев. Для того, чтобы тень была уже в молодом парке, завезут пятиметровые сосны. Завершить работы должны до конца года.

Площадь первой очереди аллеи — 460 кв. м. Это в три раза больше Вишняковского сквера, сообщил на своей странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», благоустроить территорию у реки на Рождественской набережной десять лет мешала так и не начавшаяся стройка. Администрация города в 2007 году сдала в аренду 68 тыс. кв. м. В марте 2018-го территорию вернули Краснодару.

В границах аллеи построят детскую тематическую и спортивную площадки, площадку для скейтборда, установят игровое оборудование, уличные тренажеры. Протяженность велодорожки составит более 700 м. Также установят 86 садовых диванов и 86 урн, для освещения смонтируют 96 фонарей.

Общая стоимость создания первого этапа аллеи согласно проектно-сметной документации — более 160 млн рублей.

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