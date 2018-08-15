В Краснодаре на пять дней закроют движение на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина

Движение на перекрестке будет полностью закрыто с 00:00 часов 18 августа до 4:00 23 августа из-за ремонта. Автобусы № 2, 14, 38, 39, 65, 67 и 106А будут ходить в объезд.

«На перекрестке улиц Тургенева и Гагарина в этот период будут проведены работы по устройству дорожной одежды и укладке асфальтобетонного покрытия. По окончании, утром 23 августа, движение транспорта, в том числе общественного, возобновится по прежней схеме», — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

По его словам, на время проведения работ будет организовано одностороннее движение на участках улицы Воровского от улицы Фестивальной до улицы Гагарина, а также улицы Монтажников от Аэродромной до Тургенева. Кроме того, на пересечениях улиц Аэродромной и Монтажников и Воровского и Фестивальной временно изменится направление главной дороги по основному потоку движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Временная схема движения автобусных маршрутов № 2, 14, 38, 39, 65, 67 и № 106А размещена здесь.

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