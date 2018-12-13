В Краснодаре на улице Кореновской временно ограничили движение

Движение по одной из полос ограничили с 13 по 29 декабря на проезжей части Кореновской на участке от дома № 39 до улицы имени Покрышкина, 4.

На этом промежутке будут строить сети газоснабжения с частичным ограничением движения. Работы на дороге выполнят закрытым способом с устройством котлованов на проезжей части улицы. В месте проведения работ установили временные дорожные знаки.

Водителей транспортных средств и пешеходов призывают быть внимательными на указанном участке, соблюдать Правила дорожного движения РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник