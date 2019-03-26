В Краснодаре на Восточном обходе образовалась пробка длиной в 9 километров

Причиной транспортного затора 26 марта послужили дорожные работы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобилисты столкнулись с затрудненным проездом еще утром. По данным на 13:00, пробка растянулась от поворота на поселок Индустриальный до улицы Уральской. Длина затора превышает 9 км. Загруженность магистрали составляет 10 баллов, что на 9 баллов выше обычного.

По словам автомобилистов, движение в этом районе затрудняют ремонтные работы на дороге.

В городе общая загруженность дорог по данным сервиса составляет пять баллов.