В Краснодаре опробовали порядок печати комплекта ЕГЭ на месте

Досрочный единый экзамен по русскому языку 23 марта сдали более 400 кубанских 11-классников и выпускников прошлых лет.

Все аудитории были оснащены необходимой техникой. Материалы поступили в пункты проведения экзамена на СD-дисках в зашифрованном виде. Ключ для доступа члены комиссии получили за полчаса до начала испытания.

«Экзаменационные материалы, бланки, на которых пишут ответы участники, распечатываются прямо в их присутствии в аудитории. Когда они закончат экзамен, работы будут отсканированы и направлены в РЦОИ на обработку сегодня же», — сказала начальник отдела государственной итоговой аттестации министерства образования Краснодарского края Руженна Гардымова.

Еще одно нововведение этого года — в бланках нет части А. Раньше в ней можно было выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. Теперь, как говорят специалисты краевого министерства образования, из экзамена исключен элемент удачи и рассчитывать нужно только на свои знания.

Абсолютную прозрачность и честность помогает обеспечить ситуационный центр, где наблюдатели в режиме реального времени отслеживают ход испытания. Результаты досрочного ЕГЭ по русскому языку будут известны 4 апреля.

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