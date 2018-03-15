В Краснодаре откроется выставка в честь юбилея Виктора Захарченко

В музее Фелицына 15 марта откроется выставка, посвященная юбилею художественного руководителя Кубанского казачьего хора.

Основой экспозиции стали вещи из фонда музея. Есть и то, что передал сам Виктор Захарченко. К примеру, макет дома в станице Дядьковской, где прошла юность композитора. Искусствоведы говорят, что старались создать особую атмосферу. Почетное место на выставке по праву займут экспонаты, связанные с Кубанским казачьим хором.

«Кубанский казачий хор — уникальное явление в мире. Потребуется, может быть, не одна жизнь, чтобы понять, а что есть кубанский хор. Кубанский казачий хор — это духовная святыня, это культурная святыня», — сказал художественный руководитель кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

В этом году ему исполнится 80 лет. В честь юбилея по всей стране и за ее пределами запланированы гастроли.

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