В Краснодаре откроют театральную мастерскую Анатолия Тучкова

Творческое пространство откроют премьерой спектакля «Чума» по произведениям поэта Александра Пушкина.

Руководителем театральной мастерской является режиссер Анатолий Тучков. Студия будет функционировать как театральная площадка. Она будет представлять собой обучающий центр по таким направлениям, как актерское мастерство и технология театра кукол. Посещать ее может каждый желающий. Мастерскую планируют использовать и как площадку под фестивали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Спектакль «Чума» — это синтетический спектакль. В постановке будет и живой план, и кукольный ряд. Задействованы актеры из театров Краснодара. Среди них — Максим Михайличенко, Александр Сергеев, Андрей Сидоров, Максим Ведерников, Руслан Копылов, Аполлинария Тучкова, Светлана Компетова, Георгий Солодовник, Анатолий Тучков.

Премьера спектакля и открытие мастерской запланированы на 25 ноября. Еще один показ спектакля состоится 26 ноября. Творческое пространство находится в краснодарской арт-галерее «Бронзовая лошадь».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в сентябре открыли новый частный арт-центр.

Вернуться на ленту

Источник