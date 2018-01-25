В Краснодаре открылась экспозиция «Фронтовые дороги. 1943»

Авторами выставки в музее им. Коваленко выступили не только известные кубанские художники, но и те, кто защищал край от немецко-фашистских захватчиков.

«Всегда интересно смотреть на работы тех людей, которые видели боевые действия и принимали в них участие сами. У нас есть работы Александра Глуховцева, который сам во время Великой Отечественной войны был в партизанском отряде. Конечно, это уже документ», — сказала куратор выставки Дина Конкина.

Выставка посвящена 75-й годовщине прорыва оккупации края от немецко-фашистских захватчиков. Зрители смогут не только увидеть экспозицию, но и узнать факты о сражениях.

В день освобождения Краснодара, 12 февраля, и 23 февраля в честь героев Отечества в залах пройдут лекции для детей и студентов.

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