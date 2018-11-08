В Краснодаре открылся магазин инструментов с возможностью аренды

В магазине ВсеИнструменты.ру представлены сотни моделей ведущих мировых брендов.

На складе в наличии более 10 тыс. товаров. Все оборудование можно испытать в тестовой зоне. Также инструменты можно взять в аренду и сэкономить до 90% от стоимости. А по акции «Товар месяца» можно купить популярные модели с большими скидками.

«По вопросам гарантии и обслуживания инструментов можно обратиться в сервисный центр. Также можно воспользоваться услугой предпродажной подготовки. Вам соберут триммер или наладят генератор, и вы получите готовое к работе оборудование», — рассказал управляющий региональным центром «ВсеИнструменты.ру» Алдар Манджиев.

Магазин находится на улице Новороссийской. Заказать инструмент для ремонта, стройки, дачи и гаража можно также через интернет. Более подробная информация есть на официальном сайте компании.

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