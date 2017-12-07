В Краснодаре отметят день Екатерины Александрийской

В кафедральном соборе, который носит имя святой, прошла торжественная служба. Верующие вспоминают подвиг великомученицы. Екатерина проповедовала учение Иисуса Христа. За это римский император Максимин приказал ее казнить.

«Это были такие люди, благодаря мучениям которых тысячи других людей стали христианами. Потому что видели явно, что не человеческая сила дает такое мужество, дает такую мудрость, дает такую радость», — сказал священник Свято-Екатерининского кафедрального собора Николай.

Считается, что святая помогает во время трудных родов. Также своей покровительницей Екатерину Александрийскую называют философы. Просят поддержки у нее преподаватели и ученики.

В память о великомученице горожане 7 декабря пройдут крестным ходом по улицам Пушкина, Гоголя и Куйбышева.

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