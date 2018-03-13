В Краснодаре отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией

13 марта в 18:24

Праздничный концерт и митинг состоятся 18 марта на площади имени А. С. Пушкина.

На сцену выйдут кубанские творческие коллективы, пройдут конкурсы. Начало — в 20:00.

Организатором мероприятия выступает Краснодарское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Владимир Путин 18 марта 2014 года выступил с обращением к Федеральному Собранию РФ, в котором сообщил о предложениях парламентов Крыма и Севастополя присоединить полуостров к России. После этого был подписан «Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».

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