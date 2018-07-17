В Краснодаре последствия дождя ликвидировали десять вакуумных машин

Ливень прошел в городе 16 июля.

Вода затопила рынки и магазины. Из-за проливного дождя в центре города остановилось движение трамваев. Водители электротранспорта не рисковали переплыть озеро на улице Вишняковой. Пока спецмашины откачивали воду, собралась длинная вереница из нескольких десятков вагонов. Вода разлилась и на улице Московской. В потоке застряла маршрутка с людьми. Дождь стоял стеной во всех районах города. Шквалистый ветер ломал ветки деревьев, обрушивая их на припаркованные автомобили и линии электропередачи. Жители Пашковского и Юбилейного микрорайонов в соцсетях жаловались на отключение света в домах и офисах. По данным мэрии Краснодара, на экстренные вызовы были направлены десять вакуумных машин. Они откачивали воду с улиц, трамвайных путей и подземных переходов.

А накануне в Туапсе дождь стал косвенным виновником гибели человека: во время ливня мужчина переходил дорогу с ребенком на руках, но поскользнулся. Мальчик упал в водосток и попал в сильное течение, его нашли уже без признаков жизни. Проводится доследственная проверка.

Также в городах и районах Краснодарского края устраняли последствия непогоды, которая обрушилась на регион 14 и 15 июля. Сильнее всего пострадал Сочи. Там затопило несколько улиц, а с гор ливень принес щебень и ветки. По данным синоптиков, проливные дожди с грозами и шквалистым ветром будут идти на Кубани еще несколько дней. Не исключают и град. В предгорных районах может подняться уровень воды в реках. Погода нормализуется только к 21 и 22 июля, тогда столбики термометров снова достигнут отметок выше 30 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в столице Кубани с 13:19 до 15:30 16 июля выпало 64 мм осадков.

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