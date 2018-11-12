В Краснодаре появится граффити с изображением леопарда, зубра и сапсана

Картина займет девять этажей дома на улице Ставропольской, 184.

Эскиз для Всемирного фонда дикой природы разработал краснодарский стритарт-художник Георгий Куринов. Работа началась 10 ноября и продолжится до конца рабочей недели, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе отделения «Российский Кавказ» WWF России.

Граффити призвано напомнить жителям краевой столицы о том, что на территории Кубани живут уникальные краснокнижные животные.

С 2007 года WWF реализует программу по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

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