В Краснодаре представили 3D-модель Пальмиры

Специалисты Российского института истории материальной культуры сделали более 20 тыс. фотографий города и на их основе создали виртуальную трехмерную модель.

«Пальмира часто и много разрушалась, захватывалась. Согласно Библии, в Х веке до н. э., когда город был разрушен арамейцами, царь Соломон его восстановил», — рассказала руководитель экспедиции Наталья Соловьева.

Проект «Пальмира во времени и пространстве» — это наглядное пособие для ученых, историков, студентов и школьников. Он доступен всем без исключения. Рассмотреть колоннады, арки, древние храмы и театры можно в интернете. Презентация проекта в Краснодаре прошла в рамках фестиваля «Античное наследие России», который стартовал на Таманском полуострове и охватил практически все Азово-Черноморское побережье.

«В рамках подготовки программы фестиваля у нас совместно с РГО родился еще один масштабный проект — туристический маршрут, который будет называться «Золотое кольцо Боспорского царства». Проект объединит Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь и Ростовскую область», — сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Фестиваль «Античное наследие России» продлится в крае до 12 июня. Последним его примет Ейск.

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