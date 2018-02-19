В Краснодаре представят «Сферический планетарий»

Проект представят в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 22 февраля по 23 марта.

Эффект присутствия во Вселенной создают музыка и компьютерная графика. Слайды и панорамы планет наглядно демонстрируют, как происходят различные космические явления.

В планетарии посетители могут посмотреть научно-просветительские фильмы о космосе общей продолжительностью 30 минут, которые будут проходить по сеансам.

Для посетителей приготовили фотозоны «Летающая тарелка в Космосе», «Фото с инопланетянином» и «Парад планет», а также творческую зону для детей «Я рисую свою вселенную», сообщается на сайте Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.

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