В Краснодаре презентовали книгу о бегунье Людмиле Брагиной

На страницах издания можно увидеть все этапы жизни неоднократной рекордсменки мира и СССР в беге на 1,5 и 3 км.

«Удивило то, какой материал собран. Потому что у меня самой такого материала нет. Что-то я помню, что-то забыла. Где-то у меня есть дневники по тренировкам. Но чтоб вот так все эти даты иметь! Это невероятная работа», — сказала Брагина.

Сначала первая в истории края победительница Олимпиады была против выхода этой книги. Затем — согласилась. После того, как узнала, что на страницах появятся в основном архивные фотографии. И вот издание, которым занимался Николай Кривошапов, в руках героини.

«Первая часть это «Дано или условие», вторая — «Доказательство или утверждение». Последняя глава называется «Спорт — это жизнь», где она уже не мыслила себя вне спорта, даже закончив свою спортивную карьеру», — пояснил автор.

«Теорема Брагиной» — рассказ о том, как спортсменка шла к успеху, как преодолевала трудности, как выигрывала золото на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Книга появилась по случаю дня рождения Людмила Брагиной — 24 июля ей исполнится 75 лет.

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