В Краснодаре пройдет фестиваль «Опера без границ»

Фестиваль проведут в Музыкальном театре с 22 мая по 8 июня.

Откроет фестиваль 22 мая опера «Риголетто» Джузеппе Верди в постановке режиссера Георгия Исаакяна. Главную партию исполнит ведущий солист Мариинского театра Эдем Умеров.

На сцене Музыкального театра 27 мая артисты Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» представят постановку оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.

Также 6 июня в программе фестиваля комическая опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини в постановке режиссера Камерной сцены имени Покровского Большого театра России Николая Панина.

Завершится фестиваль 8 июня гала-концертом. Выступят артисты Мариинского театра, волгоградского театра «Царицынская опера» и Краснодарского музыкального театра, сообщает пресс-служба театра.