В Краснодаре пройдет фотовыставка проекта о естественной красоте

Выставка «Секрет» откроется только на один вечер 20 сентября в 19:00.

Автор проекта — фотограф Лизавета Сережникова. Девушки на ее снимках не имеют отношения к модельному бизнесу или модной индустрии. Они без макияжа, обнаженные, чаще всего у себя дома в максимально комфортной среде.

Цель проекта — показать девушкам их настоящую красоту, дать им возможность увидеть себя и полюбить. Принятие себя, естественность и натуральность объединяет всех моделей на снимках, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

Выставка пройдет на открытой террасе бизнес-центра «Изумруд» на Янковского, 169. Вход свободный.

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