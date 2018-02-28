В Краснодаре пройдет лекция об истории винтажных украшений

Мероприятие состоится 1 марта в 19:00 в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

О винтажных украшениях расскажет коллекционер Елена Коняхина. Встреча пройдет в рамках выставки «Ей имя — Женщина!», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на выставке представят более 100 предметов, рассказывающих о дамах XVIII – начала XX столетия, в том числе портреты Екатерины II, супруги Павла I Марии Федоровны и жены Николая I Александры Федоровны.

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