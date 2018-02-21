В Краснодаре пройдет всероссийский конкурс «Жемчужина Кубани»

С 28 февраля по 3 марта в Краснодарском государственном институте культуры будет проходить VI Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах.

Участники смогут выступить в номинациях «Солисты» (баян/аккордеон, классическое направление), «Эстрада» (баян/аккордеон, эстрадное направление), «Гармонь» и «Ансамбли» (дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты, септеты, большие ансамбли, оркестры).

Оценивать выступление конкурсантов разных возрастных категорий будет жюри под председательством народного артиста России, профессора Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского Виктора Романько, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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