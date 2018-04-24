В Краснодаре пройдет выставка «Между времен»

24 апреля в 10:51

Экспозиция работ кубанского художника Анатолия Мельникова откроется в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко 25 апреля в 16:00.

На выставке представят картины «Саша» (1992), «Мария» (2003), автопортреты Мельникова, написанные в течение нескольких десятилетий, пейзажи «Сумерки» (1979), «Шторм на Кадоше» (2007), натюрморты — «Натюрморт с углем» (1988) и «Вечер» (2006), иллюстрации к стихам Андрея Вознесенского — «Взгляд» (1974), триптих «Танцы моря» (1976), а также эскизы витражей «Золотая рыбка» (1995) и «Аленький цветок» (1995).

Анатолий Мельников — заслуженный художник России. Окончил художественно-графический факультет КубГУ. Член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО с 1989 года. Профессор кафедры живописи КубГУ. Награжден грамотами и дипломами Союза художников России, министерства культуры РФ. Участник множества выставок в стране и за рубежом, нескольких персональных. Произведения художника хранятся в государственных и частных коллекциях, как в стране, так и за рубежом.

Выставка будет работать до 13 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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