В Краснодаре пройдет выставка живописи «Симфония Пространства и Времени»

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 21 августа откроется юбилейная выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства Виктора Боритько.

Боритько является членом товарищества кубанских художников и живет в Усть-Лабинске. В феврале ему исполнилось 80 лет — такое же количество работ вошли в экспозицию.

В своих пейзажах художник изображает реку Лабу, берега, заводи, лес, цветы. Главным художественным направлением автора считаются реализм и символизм.

Из монументального творчества художника на выставке будет представлен картон для фрески в технике карандаша с белилами — «Времена года». Из декоративно-прикладного искусства — чеканка «Золотой петушок» и скульптурная женская фигура «Бегущая» в технике керамики, а также инсталляция из дерева «Приют Скитальцев».

Выставки будет работать до 29 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарскому края.

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