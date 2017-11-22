В Краснодаре пройдет выставка живописи «Странствия во сне и наяву»

Ретроспективная выставка краснодарской художницы Натальи Самгиновой начнет работу 24 ноября в галерее «Сантал».

В экспозицию вошли 45 живописных работ: пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые композиции, созданные за 20 лет. Выставка посвящена Дню матери. Сама художница — многодетная мать, у нее пятеро детей.

Торжественное открытие выставки состоится 28 ноября в 17:00. Посмотреть работы художницы можно до 20 декабря.

Наталья Самгинова родилась в 1954 году в Кисловодске. В 1976 году окончила театральное отделение Краснодарского художественного училища, в 1984 году — художественно-графический факультет КубГУ. С 1976 по 2003 год работала художником-постановщиком на Краснодарском краевом телевидении, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

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