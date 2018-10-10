В Краснодаре пройдут Дни сербского кино

С 16 по 21 октября в рамках Фестиваля европейского кино жителям кубанской столицы покажут четыре фильма.

Показы пройдут при поддержке Краснодарской региональной общественной организации «Югославское общество «Юговичи»».

В день открытия, 16 октября, покажут фильм Деяна Шорака «Офицер с розой», 17 и 18 октября продолжит фестивальную программу картина режиссера Эмира Кустурицы «По млечному пути». После этого 19 и 20 октября зрители увидят картину Клаудио Ноче «Ледяной лес». Завершатся Дни сербского кино комедией Зорана Чалича «Жикина династия».

Кинопоказы состоятся в зале «Кубанькино» на улице Ленина, 89. В дни открытия и закрытия фестиваля сеансы будут бесплатными, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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